Reuters: сын Ким Чен Нама прилетит в Малайзию

Сын скончавшегося на прошлой неделе Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына - прибудет в понедельник в малайзийскую столицу Куала-Лумпур. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, он прилетит из Макао рейсом бюджетной авиакомпании AirAsia.

Ранее сообщалось, что КНДР сделала официальный запрос на передачу тела Ким Чен Нама северокорейской стороне, при этом аналогичного запроса от членов семьи скончавшегося не поступало. Вместе с тем полиция Малайзии в любом случае нуждается в получении образцов ДНК от его родственников для проведения процедуры выдачи тела,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся; согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань; южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной местной актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.







