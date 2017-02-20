Россия и Иран приступили к строительству ТЭЦ в Бендер-Аббасе

Россия и Иран приступили к строительству теплоэлектростанции "Сирик" мощностью 1,4 ГВт в городе Бендер-Аббас на юге Ирана, передает корреспондент РИА Новости с места события.

В церемонии открытия принял участие министр энергетики РФ Александр Новак.

"Убежден, что строительство ТЭС "Сирик" и ее дальнейшая эксплуатация окажет положительный эффект для всей экономики Ирана. Электростанция позволит создать большое количество рабочих мест для жителей провинции Хормозган, придаст импульс для развития промышленности и других отраслей народного хозяйства региона", — сказал Новак,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В середине декабря 2016 года российская компания "Технопромэкспорт" и Холдинговая компания по производству электроэнергии на теплостанциях Ирана подписали соглашение о строительстве ТЭС "Сирик" ("Хормозган") в Иране, предусматривающее финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро.

Тепловая электростанция будет состоять из 4-х паросиловых блоков по 350 МВт.