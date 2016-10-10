Предстоящие на 21 февраля мероприятия
18:03, Февраль 20, 2017
Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 21 февраля мероприятий
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09:11, 20.02.2017
Предстоящие новости: 20.02.2017
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- 17:19 Следящие за референдумом в НКР иностранные наблюдатели будут включены в «черный список» Азербайджана
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- 15:30 Президент Армении Серж Саргсян не видит оснований для прорыва в переговорах в направлении мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха
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- 15:15 Главы МИД РФ и Армении 22 февраля обсудят двусторонние и международные вопросы
- 15:11 Парламентская делегация НС Армении посетила в Арцахе передовую
- 15:10 Благодаря новой Конституции, Армения вступила в этап коренных изменений: президент Армении Серж Саргсян
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