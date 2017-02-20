Фийон догнал Макрона в рейтинге популярности кандидатов на выборах во Франции
Рейтинг кандидата от "Республиканцев" на президентских выборах во Франции Франсуа Фийона впервые вырос после того, как разразился скандал "Пенелопагейт". Об этом свидетельствуют данные опубликованного службой Opinionway опроса.
Согласно ему, в первом туре президентских выборов в поддержку Фийона готовы будут проголосовать 20% французских избирателей. По этому показателю кандидат от "Республиканцев" сравнялся со своим ближайшим соперником - лидером движения "На марше" Эмманюэлем Макроном", рейтинг которого также составляет 20%. Еще неделю назад этот показатель был выше на три процентных пункта, однако начал снижаться из-за того, что Макрон все еще не представил четкой предвыборной программы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Бесспорным лидером первого тура, как и раньше, остается лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Если верить Opinionway, то ее рейтинг вырос на один пункт и достиг отметки в 27%. Впрочем, те же опросы показывают, что в решающем втором туре выборов Ле Пен сможет заручиться поддержкой не более 42-44% французского электората и с большой долей вероятности уступит потенциальному сопернику, будь то Фийон или Макрон, отмечают эксперты.
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй намечен на 7 мая.