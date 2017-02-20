Сирийская армия призвала жителей Алеппо вернуться в свои дома

Командование армии САР призвало жителей населенных пунктов провинции Алеппо возвращаться в свои дома.

"Главное командование Вооруженных Сил призывает граждан вернуться в свои дома после того, как безопасность и стабильность были восстановлены во многих районах и селениях на востоке провинции Алеппо", — говорится в документе, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как экономическая столица страны, был полностью очищен от присутствия вооруженных бандформирований лишь в декабре 2016 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.