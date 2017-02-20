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Арам Мкртчян назначен начальником аппарата Государственного комитета по градостроительству


Указом премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Арам Мкртчян назначен начальником аппарата Государственного комитета по градостроительству при правительстве Армении. Как сообщает  Арменпресс, что решение премьер-министра было размещено на сайте правительства e-gov.am.



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