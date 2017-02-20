Подведены итоги Конкурса юных журналистов. Конкурс под слоганом «Святой Саркис: Непобедима сила любви» проводился информационным центром Араратской епархии ААЦ и информационным сайтом «АрмМедиа.ам».

Конкурс стартовал 25 января 2017 года. В нем приняли участие юные журналисты из Еревана, областей Армении и Нагорно-Карабахской Республики.

На пресс-конференции в конференц-зале ИА «Арменпресс» руководитель проекта «Юный журналист» информационного сайта «АрмМедиа.ам» Гоар Аветисян отметила, что конкурс проводился в трех номинациях: «Лучшая история», «Лучший мультимедийный материал» и «Читательские симпатии».

Победителей в первых двух номинациях выбирало жюри, состоящее из представителей информационного сайта «АрмМедиа.ам» и Араратской епархии ААЦ, а в третьей номинации победителем признан материал, который больше всех был распространен и просмотрен в социальных сетях.

В номинации «Лучший мультимедийный материал» победила Анаит Бадалян, в номинации «Лучшая история» - Милена Багдасарян, а в номинации «Читательские симпатии» - Мане Минасян.

Материалы были посвящены празднику Святого Саркиса. Гоар Аветисян вручила победителям грамоты и подарки.