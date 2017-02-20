«Лунный свет» и «Прибытие» удостоены премии Гильдии сценаристов США

Авторы сценариев к фильмам «Лунный свет» и «Прибытие» получили премии Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает Reuters.

Барри Дженкинс и Тарелл Мак-Крани выиграли награду в номинации «оригинальный сценарий» за работу над «Лунным светом» — драме о чернокожем жителе Майами, пытающемся найти свой путь в жизни.

Ранее «Лунный свет» был удостоен награды Гильдии киноактеров. Премиюполучил Махершала Али в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Эрик Хайссерер получил премию в номинации «адаптированный сценарий» — за работу над научно-фантастическим фильмом «Прибытие» по рассказу Теда Чана.

Обе ленты также были выдвинуты на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».