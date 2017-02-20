Ремонт дороги к границам с Арменией и Азербайджаном проведут в Грузии

Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии планирует отремонтировать дорогу, ведущую к грузино-азербайджанской и к грузино-армянской границе. Проект осуществляется в рамках проекта улучшения скоростной магистрали Восток-Запад при финансировании Всемирного банка. На данном этапе для автомагистралей Рустави-Красный Мост (грузино-азербайджанская граница) и Рустави — Садахо (грузино-армянская граница) начинаются работы по проектированию.

От Рустави в направлении Садахло планируется строительство 40-километрового участка, а от Рустави до Красного Моста строительство участка в 35 километров", — говорится в сообщении департамента дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Срок завершения проектных работ — 17 месяцев и их стоимость составляет 1,7 миллиона евро и 1,8 миллиона лари (порядка 689 тысяч долларов). Тендер на проведения работ будет объявлен после завершения проектирования. Указанные участки являются частью проекта пространственного обустройства Грузии, который премьер-министр страны Георгий Квирикашвили представил осенью 2016 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.







