Определен решающий фактор здоровья зубов

Эксперт по вопросам политики в области здравоохранения из Бостонского университета (США) Бренда Хилтон назвала определяющий фактор, влияющий на здоровье полости рта. Об этом сообщает Американская ассоциация содействия развитию науки.

Специалист полагает, что зачастую на гигиену ротовой полости определяющее влияние играет близкое окружение человека — его семья и друзья. Это связано с тем, что индивид разделят с ними общие привычки, в том числе связанные с гигиеной и пищевыми пристрастиями.

Это касается, например, практик распития сахаросодержащих напитков в компании друзей, или привычки к регулярной чистке зубов как минимум два раза в день, которая прививается в семье,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

К своим выводам ученый и ее команда пришли, проведя опрос более 200 женщин, проживающих в бостонском жилищном объединении (США). Таким образом авторы определили около тысячи лиц, которые оказывали друг на друга заметное влияние, в том числе и на практики, связанные с гигиеной полости рта.