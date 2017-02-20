Армения должна последовательно поощрять стороны ядерного соглашения с Ираном: Серж Саргсян

Одной из радостных вестей последнего периода было соглашение, достигнутое вокруг ядерных программ Ирана, читает президент Армении Серж Саргсян.

Президент Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РА Серж Саргсян сегодня в административном комплексе Министерства обороны РА встретился с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА. Как передает «Арменпресс», президент Саргсян на встрече с руководящим составом ВС РА говорил о насущных вопросах общественной и национальной безопасности Республики Армения, ответил на вопросы, интересовавшие участников оперативного собрания.

«Одной из радостных вестей последнего периода было соглашение, достигнутое вокруг ядерных программ Ирана. Мы должны со всем вниманием следить за процессами в этом направлении. Не переоценивая наши возможности, мы должны последовательно поощрять стороны этого соглашения добросовестно исполнять принятые на себя обязательства»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, Армения должна по мере своих сил вносить вклад в дело укрепления режима нераспространения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

«Армения должна по мере своих сил вносить вклад в дело укрепления режима нераспространения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. В этом плане, несомненно, всех нас беспокоят процессы, имеющие место на Корейском полуострове»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.