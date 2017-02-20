Тильда Суинтон сыграла в шахматы со смертью

Британская актриса Тильда Суинтон представила коллекцию солнцезащитных очков, созданную в сотрудничестве с корейским брендом оптики Gentle Monster. Обладательница премии Оскар снялась в рекламном ролике, где по сюжету сыграла в шахматы со смертью. Видео опубликовано на YouTube.

Модели очков с оправой из ацетата и нержавеющей стали и зеркальными линзами выполнены в черном, красном, бежевом и зеленом цвете,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.