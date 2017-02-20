Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе Miss World Australia

Женщина с ограниченными физическими возможностями впервые приняла участие в конкурсе красоты Miss World, пишет Daily Mail. Джастин Кларк (Justine Clarke) состязалась в региональном финале испытания в австралийском штате Аделаида.

26-летняя Кларк не стала победительницей конкурса на уровне штата и не попадет на национальный этап. Но она заявила, что довольна самим фактом участия и продолжит деятельность в защиту прав инвалидов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Для того, кто прикован к креслу, возможность участия [в конкурсе] — большой шаг. Я надеюсь, что это станет посланием: независимо от расы, размера одежды или физических ограничений — всего, что отличает вас — вы все равно красивы», — выразила уверенность австралийка.

Отмечается, что девушка передвигается в кресле с 2015 года. Она не сообщает об обстоятельствах, которые привели к инвалидности.

В ближайшем будущем Кларк займется филантропической деятельностью, будет помогать детской благотворительной организации Children's Charity, с которой сотрудничает конкурс.

Miss World («Мисс Мира») — старейшее из мероприятий подобного рода (проводится с 1951 года), а также одно из крупнейших. Его девиз — Beauty With a Purpose («Красота со смыслом»). Действующей «Мисс Мира 2016» является уроженка Пуэрто-Рико Стефани Дель Валье