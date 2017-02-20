Пожар на крыше здания горсовета Тбилиси локализован
Пожар на крыше здания сакребуло (горсовет) Тбилиси локализован, сообщили Sputnik Грузия в агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД "112". Загорелся дымоход здания, которое расположено на площади Свободы в центре Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. На месте мобилизованы девять пожарных расчетов. "Всего горело 20-30 квадратных метров крыши. Была осуществлена эвакуация находящихся внутри здания людей. На месте работают девять пожарных машин. Никто не пострадал. Пожар уже локализован", — сказала сотрудница пресс-службы агентства "112" Анна Пилаури.
09:11, 20.02.2017
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