Серж Саргсян одним из важнейших элементов безопасности Армении считает стратегический союз, сформированный Арменией и Россией

На глобальном уровне Армения будет продолжать вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и стабильности, формирования позитивной повестки в международных отношениях. Свидетельством этого является активное участие Армении в ряде международных миротворческих инициатив.

Президент Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РА Серж Саргсян сегодня в административном комплексе Министерства обороны РА встретился с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА. Как передает «Арменпресс», президент Саргсян на встрече с руководящим составом ВС РА говорил о насущных вопросах общественной и национальной безопасности Республики Армения, ответил на вопросы, интересовавшие участников оперативного собрания.

«На глобальном уровне Армения будет продолжать вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и стабильности, формирования позитивной повестки в международных отношениях. Свидетельством этого является активное участие Армении в ряде международных миротворческих инициатив.



Я переживаю большую гордость, когда встречая своих зарубежных коллег, а также министров иностранных дел и обороны, от которых слышу слова похвалы в адрес армянских миротворцев. Благодарен армянским военным, в первую очередь, тем, кто готовит эти подразделения, и конечно, тем, кто является членом этих подразделений, за то, что высоко держат имя и честь Армении»,- сказал он.

По мнению Сержа Саргсяна, одним из важнейших элементов безопасности Армении является стратегический союз, сформированный Арменией и Россией. Он имеет очень богатую историю и традиции, поскольку армянские и российские военные никогда не были на разных сторонах окопов.

« Тем не менее, никакой союз не может быть основанным только на эмоциях. Этот союз основан на взаимно чётко осознанных общих интересах и необходимости. Он незаменим для сохранения стабильности в этом регионе. Армения продолжит добросовестно выполнять все свои союзнические обязательства как в рамках армяно-российского союза, так и Договора о коллективной безопасности.

Хочу, чтобы все вы очень чётко осознали, что да, также в рамках ОДКБ происходят события, действия, выступления, которые нам не по сердцу, но действие, или выступление, или вообще поведение руководителя какой-либо страны-члена ОДКБ для нас никогда не могут служить основой говорить о том, что членство Армении в ОДКБ уже утратило необходимость. Это, просто, недопустимо»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, одновременно Армения продолжит формировать оживлённую позитивную повестку с организацией Североатлантического альянса и государствами его членами с целью дельнейшего укрепления международного мира и безопасности. Всё это важные факторы для нейтрализации недоброжелательной, если не сказать - враждебной политики нашего другого соседа - Турции.