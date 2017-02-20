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Оксфордский университет может открыть первый за 700 лет заграничный филиал


Оксфордский университет впервые за свою 700-летнюю историю может открыть филиал за пределами Великобритании. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Telegraph.

По данным издания, французские чиновники на прошлой неделе прибыли в Оксфорд с предложением создать отделение университета в Париже. Французская сторона заверила, что такой филиал будет иметь статус местного учебного заведения и таким образом сохранит финансирование со стороны ЕС даже после выхода Великобритании из союза.

Аналогичные предложения получили и другие британские университеты. В случае согласия строительство студенческого городка, который будет представлять Оксфорд в Париже, может начаться в 2018 году, отмечает газета.

 

 



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