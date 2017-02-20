Президент Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РА Серж Саргсян сегодня в административном комплексе Министерства обороны РА встретился с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА. Как передает «Арменпресс», президент Саргсян на встрече с руководящим составом ВС РА говорил о насущных вопросах общественной и национальной безопасности Республики Армения, ответил на вопросы, интересовавшие участников оперативного собрания.

Президент Армении Серж Саргсян не видит оснований для прорыва в переговорах в направлении мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха .

«Оснований для какого-либо прорыва в переговорах, которые имеют место в направлении мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, в данный момент я не вижу. В этом случае сохранение равновесия сил между Арменией и Азербайджаном - единственное средство сохранения стабильности и хрупкого мира»,- сказал он.

По его словам, официальный Баку всё время пытается нас обвинить в попытках затягивания сформировавшегося статус-кво. Это не соответствует действительности.

«Официальный Баку всё время пытается нас обвинить в попытках затягивания сформировавшегося статус-кво. Это не соответствует действительности. Хочу всех вас заверить, что мы, действительно, желаем, чтобы проблема решилась, но реальность такова, что азербайджанцы предлагают такие решения, которые для нас неприемлемы, следовательно, по этой причине проблема не решается. Когда они поймут, какое решение может стать реальностью, тогда проблема будет урегулирована. По этой причине Азербайджан постоянно идёт на мелкие и большие провокации, чтобы обострить ситуацию на передовой и таким образом напоминать о себе нам и международному сообществу»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он выразил уверенность, что приёмы азербайджанской пропаганды тщетны и обречены на провал. «Приёмы этой пропаганды тщетны и обречены на провал. Наша позиция следующая: уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие, утверждаемое на худших условиях. Мы должны вести переговоры и заложить основы для нормальных контактов между двумя народами и установления мира.

Да, стороны конфликта должны вести переговоры вокруг мира, основанного на прочных, надёжных и подлежащих проверке механизмах. Первым правильным шагом на этом пути могло быть добросовестное выполнение договорённостей, достигнутых в ходе прошлогодних встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Однако, к сожалению, руководство Азербайджана не брезгует даже на самом высоком международном уровне принимать на себя обязательства и на следующий день от них оказываться»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он выразил уверенность, что перемирие необходимо преобразовать в мир.

«Перемирие необходимо преобразовать в мир, однако этого никогда не будет в результате односторонних уступок. Мы чётко оцениваем ситуацию и не ожидаем от Азербайджана односторонних уступок. То же требуем, чтобы руководство Азербайджана осознало это простое, вернее, очень простое обстоятельство.

Следовательно, мы не пожалеем энергии и усилий для обеспечения равновесия сил. Мы не нуждаемся в том, чтобы вступать с Азербайджаном в гонку вооружений. Пусть Азербайджан гонится за своими же притязаниями. Однако мы будем уверенно продолжать формирование таких возможностей, которые обеспечат эффективную организацию обороны, а также способность усиленно противодействовать вероятной агрессии противника.



В созданных условиях равновесие сил просто незаменимо для жизнедеятельности двух народов. На основе этого равновесия возможно вести переговоры вокруг примирения. Попытки нарушить имеющееся равновесие сил, просто, чреваты опасностью спровоцировать новые военные действия»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.