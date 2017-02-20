Иран не считает случайным сближение Саудовской Аравии и Израиля

Сближение Саудовской Аравии и Израиля не выглядит случайным. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил агентству IRNA официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми, комментируя недавние заявления саудовских и израильских официальных лиц, в том числе прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иранский дипломат обратил внимание на "многие очевидные признаки, свидетельствующие о координации между этими двумя режимами по региональным вопросам". "Оба эти режима после многочисленных поражений в регионе стремятся принудить мировое сообщество занять антииранскую позицию. Сионистский (израильский) режим, проводя направленную против Ирана политику, рассчитывает заручиться поддержкой какой-либо мусульманской страны", - указал Гасеми.

Что касается Саудовской Аравии, то "повторяемые и безосновательные обвинения" Эр-Рияда в адрес Тегерана "не заставят забыть идеологические и финансовые связи саудовского режима с террористами, преступления которых против невинных мирных жителей региона очевидны всему миру", отметил официальный представитель МИД ИРИ.

В последнее время саудовские и израильские официальные лица выступают с похожими заявлениями, суть которых сводится к тому, что Иран представляет основную угрозу для региона. Исламскую Республику регулярно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела региональных государств. Тегеран решительно отвергает эти обвинения.







