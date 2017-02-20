Главы МИД РФ и Армении 22 февраля обсудят двусторонние и международные вопросы

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его армянский коллега обсудят в ходе переговоров в Москве 22 февраля вопросы двустороннего сотрудничества, международной и региональной политики. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 21-23 февраля Россию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян, - напомнили в МИД РФ. - В ходе переговоров 22 февраля главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, международной и региональной политики".

Российские дипломаты отметили, что "позиции России и Армении по вопросам международной и региональной повестки дня близки или совпадают".

"Отмечается интенсивность контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран и тесная координация в рамках ООН, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ОБСЕ, ОЧЭС и других объединений и организаций, - подчеркнули в МИД РФ. - Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях".

Кроме того, дипломаты напомнили, что 3 апреля 2017 года Россия и Армения отметят 25-летие со дня установления российско-армянских дипломатических отношений.





