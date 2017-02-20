Благодаря новой Конституции, Армения вступила в этап коренных изменений: президент Армении Серж Саргсян

Президент Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РА Серж Саргсян сегодня в административном комплексе Министерства обороны РА встретился с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА. Как передает «Арменпресс», президент Саргсян на встрече с руководящим составом ВС РА говорил о насущных вопросах общественной и национальной безопасности Республики Армения, ответил на вопросы, интересовавшие участников оперативного собрания.

«Вопросы организации нашей общественной жизни и хорошего управления - вопросы национальной безопасности. Плохое управление непосредственно влияет на национальную безопасность и обороноспособность страны.

Именно по этой причине мы инициировали процесс Конституционной реформы. Наша страна таким образом вступила на этап переломных преобразований, которые должны быть непосредственно ощутимы для вас и ваших семей.

Знаю, что у многих из вас вызывает определённую озабоченность то, что в результате конституционных изменений в невоенный период ликвидирована должность Верховного главнокомандующего. Да, с 2018 года, когда новая Конституция полностью вступит в силу, эта должность отныне предусмотрена только во время войны»,- сказал он.



«Во Франции, которая также полупрезидентская республика, исторически сформировался термин "сосуществование". Это та ситуация, когда президент страны представляет одну партию, а премьер-министр и большинство Национального собрания - другую политическую силу.



После длительных обсуждений мы пришли к тому выводу, что для нас формирование подобного "сосуществования" - очень длительный процесс и, извините, но для нас, к сожалению, ещё нереализуемо. Вы все знаете, что половинчатые решения обычно являются вынужденными и самыми плохими решениями, следовательно и необходимо было найти и дать полноценное решение.



По новой Конституции наше государство переходит к парламентской форме правления. Полномочия премьер-министра Республики и его возможности будут намного шире тех, что в условиях полупрезидентской системы предоставляются сегодняшнему Президенту - Верховному главнокомандующему. Цель в следующем: в одном месте сосредоточить ответственность и полномочия. Если будет необходимость подробнее, наверное, этот вопрос вас очень интересует, я буду готов представить более подробно»,- сказал Серж Саргсян.

Обращаясь к участникам встречи, Серж Саргсян сказал: «Таким образом мы исключили возможность нездоровой конкуренции между президентом и премьер-министром Республики в условиях "сосуществования". Думаю, это очень важно. Хочу, чтобы вы полностью поняли и осознали смысл этих изменений.



На вашу работу эти изменения не будут иметь никакого воздействия, и, если будут иметь, то только в позитивном аспекте. В этом плане вы не почувствуете никаких негативных изменений. С точки зрения организации национальной обороны и управления это изменение, как я сказал, будет иметь только позитивное воздействие. Армянское государство будет продолжать лелеять и беречь своё незаменимое и любимое дитя - армянскую армию»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.