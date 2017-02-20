Президент Армении Серж Саргсян полностью уверен в стабильности политической системы Армении

Президент Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РА Серж Саргсян сегодня в административном комплексе Министерства обороны РА встретился с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА. Как передает «Арменпресс», президент Саргсян на встрече с руководящим составом ВС РА говорил о насущных вопросах общественной и национальной безопасности Республики Армения, ответил на вопросы, интересовавшие участников оперативного собрания.

По мнению президента, какими бы острыми не были выступления и критика в преддверии парламентских выборов, они не смогут поколебать общественную стабильность в стране. «Сейчас - о наших вопросах предстоящих двух-трёх месяцев.

Мы уже вступили в этап выборов в Национальное собрание. Да, в предвыборный период в нашей стране будут иметь место острые дискуссии, подчас, могут звучать также преувеличенные и раздутые выступления. Конечно, услышите обещания, которые никогда не сбудутся. Уверен, что многие-многие из вас знают и слышали известное выражение, что самая большая ложь звучит перед выборами и после охоты, но не это важно. Важно то, что мы из опыта прежних лет знаем, что Азербайджан в подобных случаях, обычно, активизирует свои антиармянские действия в международных организациях, иногда также пытается предпринять провокации на передовой. Определённые симптомы подобного поведения с их стороны уже заметны»,- сказал он.

В первую очередь он уверен в стабильности политической системы Армении. Сколь бы острыми не были обсуждения, они не нарушат общественного спокойствия. Подобные острые обсуждения и дискуссии будут свидетельствовать нашу силу - высокий уровень и качество самоорганизации общественности Армении.

Президент Армении Серж Саргсян особо подчеркнул, что ВС Армении вне партийной прнадлежности и аполитичны. «Особо подчёркиваю, что вооружённые силы Республики Армения внепартийны и вне политики. Да, министр обороны Виген Саргсян возглавил избирательный список Республиканской партии Армении. Однако, не будет никакого пересечения предвыборной пропаганды и осуществления им должностных полномочий.



Межпартийных обсуждений в армии не будет и мы тоже их не будем вводить. Более того, предупреждаю всех вас, что подобные попытки, просто, будут наказываться.



Мы как государство способны организовать и провести такие выборы, которые получат доверие нашего общества, нашего народа. Более того, уверен, что именно такие результаты будут фиксировать приглашённые наблюдатели международных организаций.



В Азербайджане некоторые имеют иллюзии, будто, сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, следовательно, как они своим коротким умом думают, - уязвима. Именно по этой причине от вас в этот период ожидаю максимальной осторожности.



Уверен, что наши военные, от рядового до самого высокопоставленного офицера, в период предстоящих парламентских выборов будут бдительны и дальновидны, готовы предотвратить любые злоумышленные планы противника»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.