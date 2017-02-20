Еще один проживающий в Азербайджане талыш намерен переехать в Армению

Житель населенного в основном талышами Лерикского района Азербайджана Эльданиз Гулиев заявил о своем намерении переехать в Армению. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на агентство TalishInfo, об этом сообщает блогер Азар Казымов.

На своей страничке в соцсети Facebook Гулиев поместил свое заявление, адресованное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором рассказал, как глава исполнительной власти Лерикского района насильственным путем отобрал у него собственную землю. После этого Гулиева вызвали в районное отделение полиции и стали угрожать ему, чтобы он не посмел пожаловаться.

Отчаявшийся Эльданиз Гулиев заявил, что в создавшейся ситуации единственным выходом для него является переезд в Армению, поскольку, по его словам, в Азербайджане, все равно, никто не рассмотрит его жалобы.

Министерство иностранных дел Армении сообщило о том, что 11 февраля к властям Армении обратился Шахин Мирзоев – с просьбой предоставить ему временное убежище, поскольку, являясь членом Талышского культурного совета, участником Талышского освободительного движения, корреспондентом газеты “Толиши Садо”, был вынужден бежать из Азербайджана по причине притеснений нацменьшинств на национальной и религизной почве и приехать с семьей в Армению. Власти Армении положительно отозвались на просьбу Шахина Мирзоева.