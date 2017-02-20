В областной администрации Гегаркуника были обсуждены считающиеся перспективными инвестиционные программы

По совместной инициативе Министерства территориального управления и развития Армении, Центрального банка РА и областной администрации Гегаркуникской области в здании областной администрации была организована встреча-обсуждение с целью претворения в жизнь считающихся в Гегаркунике перспективными инвестиционных программ. Встреча-обсуждение состоялась в рамках выполнения поручения премьер-министра РА Карена Карапетяна в ходе состоявшегося 11 января 2017 года совещания.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства территориального управления и развития РА, в мероприятии приняли участие заместитель министра территориального управления и развития Артур Хачатрян, руководитель отдела программ развития и аналитики аппарата Гегаркуникской областной администрации Вардуи Мнацаканян, представители ЦБ РА и банка «АКБА КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК», а также представляющие инвестиционные программы огранизации и предприниматели.

Заместитель министра территориального управления и развития Артур Хачатрян заметил, что на данном этапе есть семь инвестиционных программ, которые со стороны соответствующих ведомств рассматриваются как наиболее перспективные.

“В настоящее время данные программы более детально прорабатываются со стороноы наших партнеров, чтобы вошедшие в них бизнес-идеи можно было превратить в инвестиционные проекты. По завершении этих работ готовый документ можно будет представить на финансирование. В Гегаркуникской области перспективными являются программы по переработке льняного масла, гречихи, молочных продуктов, овцеводству, разведению шиншилл, производству альтернативной электроэнергии, консервированию рыбопродуктов, производству мяса. Новые же программы будут рассмотрены в качестве инвестиционных уже на втором этапе”, - заявил замминистра.

Хосров Хлгатян