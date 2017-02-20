ВУЗ не может зависеть от суммы оплаты за обучение студентов: Левон Мкртчян

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян посетил Ереванскую государственную академию художеств. В сопровождении ректора учебного заведения Арама Исабекяна министр ознакомился с ходом проводимых ремонтных работ, посетил новый выставочный павильон, в котором планируется представить дипломные работы выпускников. Затем министр образования и науки провел обсуждение с профессорско-преподавательским составом академии, на котором присутствовали директоры филиалов Гюмри и Дилижана, а также деканы факультетов, проректоры и руководители различных подразделений учебного заведения.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования и науки РА, обратившись к присутствующим, Мкртчян отметил, что вопрос изменения правового статуса ВУЗа – его переформирования из ГНКО в фонд, представлен на утверждение правительства РА.

“Согласно новому проекту закона РА “О высшем образовании”, для обеспечения своего развития все ВУЗы должны иметь статус фонда. Мы надеемся, что новый статус будет способствовать более последовательному и эффективному выполнению своей основной миссии со стороны Ереванской государственной академии художеств и сообщит ее развитию новый темп”, - отметил министр, добавив, что изменение статуса создаст более гибкие возможности с точки зрения формирования сети вузов в области искусства и единого кластера. По словам Мкртчяна, одной из приоритетных задач является поощрение интернационализации вуза и мобильности студентов.

В ходе встречи был затронут и вопрос финансирования ВУЗов. По словам министра, сложившаяся на сегодня картина вызывает серьезную озабоченность. “При изучении структуры бюджетов ВУЗов мы видим, что около 20% составляет государственное финансирование, остальное – это сумма с оплаты студентов за обучение. Подобный подход не может считаться перспективным, поскольку ВУЗ напрямую зависит от оплаты студентов. Это довольно опасная тенденция и с точки зрения качества образования, поскольку в подобной ситуации ВУЗ ни в коем случае не желает отказаться от студентов с низкой успеваемостью”, - отметил министр образования и науки РА.

По его словам, в передовых зарубежных ВУЗах, в которых нет полного госфинансирования, сумма за оплату обучения студентов не превышает 30% бюджета учебных заведений.

“Если это соотношение нарушается, и удельный вес суммы оплаты за обучение превышает 30%, руководство данного ВУЗа начинает серьезно беспокоиться. Наши вузы также должны задуматься над этим, иначе мы не отметим никакого развития, тем более, что в ближайшие 1-2 года роста числа абитуриентов не предусматривается”, - отметил министр образования и науки.