Пятеро учеников средней школы Арташара доставлены в больницу
Пятеро учеников средней школы общины Арташар Армавирской области Армении доставлены в медцентр города Мецамор вследствие отравления угарным газом.
Как сообщили «Арменпресс» в медцентре, двое учеников уже выписались из больницы. Состояние оставшихся трех школьников оценивается как удовлетворительное.
09:11, 20.02.2017
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