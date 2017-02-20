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Пятеро учеников средней школы Арташара доставлены в больницу


Пятеро учеников средней школы общины Арташар Армавирской области Армении доставлены в медцентр города Мецамор вследствие отравления угарным газом.

Как сообщили «Арменпресс» в медцентре, двое учеников уже выписались из больницы. Состояние оставшихся трех школьников оценивается как удовлетворительное. 



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