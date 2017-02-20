Германия анонсировала массовую депортацию беженцев

Немецкие власти намерены депортировать сотни тысяч мигрантов, не получивших статус беженцев в ФРГ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом в интервью Bild am Sonntag заявил глава ведомства федерального канцлера и федеральный министр по особым поручениям Петер Альтмайер.

По его словам, 2015 год стал годом оказания гуманитарной помощи нуждавшимся в ней людям, в 2016-м поток мигрантов значительно снизился, а сейчас настало время, чтобы территорию Германии покинули те, кто не имеет права на убежище.

Как сообщил Альтмайер, в прошлом году 80 тысяч человек уже были отправлены в свои страны.

«В 2016 году принято около 700 тысяч заявок на получение статуса беженца. 300 тысячам просителей отказано. Мы хотим быстро выдворить их из страны, иначе мы подрываем доверие к системе правового государства», — заявил чиновник.

Как утверждает Альтмайер, в первую очередь, будут депортированы лица, совершившие преступления, а также те, кто представляет угрозу безопасности немецкого государства.