Уверенными шагами мы идем к нашему желанному будущему: президент Республики Арцах Бако Саакян

20 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян проголосовал на избирательном участке 3/3 г. Степанакерта.

Бако Саакян отметил, что референдум по новой Конституции является шагом вперед в сфере государственного строительства, выразив уверенность, что, как и другие подобные мероприятия в стране, он пройдет свободно и прозрачно, в соответствии с международными нормами и стандартами. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами.

«Уверен – все, что происходило за годы национально-освободительного движения, позволило нам освободиться из плена, создало благоприятные условия для нас, чтобы распорядиться своей судьбой, и мы уверенными шагами идем к нашему желанному будущему», - сказал Бако Саакян.

Он сказал, что неверно толкующие эту инициативу не только ошибочны, но и поступают нечестно.

«Этими шагами мы преследуем цель создать в нашей стране дополнительные возможности для развития и процветания. Конституционные реформы не для целей одного человека, а для построения жизни страны в условиях правовой культуры»,- сказал он.

В НКР началось голосование на конституционном референдуме. Утром в 8:00 20-го февраля открылись избирательные участки, один из них – в Ереване, в постпредстве НКР, один - в ИТУ «Шуши». На участие в референдуме имеют право 102. 757 человек.

На избирательных участках будут работать 2.222 членов избирательных комиссий, 68% из них – беспартийные. За выборами будут наблюдать 104 международных наблюдателя из 30 стран, 103 местных наблюдателя, представители более 80 СМИ. Избирательные участки закроются в 20:00.