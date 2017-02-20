Иран провел ракетные стрельбы в рамках маневров сухопутных сил Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ). Как сообщает агентство Tasnim учебные цели "успешно поражены высокоточными ракетами различных классов".

Маневры под кодовым названием "Великий пророк-11" начались в понедельник утром в центральных районах Ирана. Они проводятся в два этапа с участием подразделений сухопутных сил, ПВО, артиллерии и авиации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В конце января телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что Иран осуществил на полигоне в провинции Семнан испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности. Это сообщение получило широкий международный резонанс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Иран играет с огнем", а американское министерство финансов расширило антииранские санкции, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур, которые, как указывалось, "имеют отношение к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывают поддержку КСИР".







