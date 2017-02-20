Премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян проголосовал на конституционном референдуме

Арцах не уступает в демократии другим странам. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян.

«Между Конституциями Армении и НКР есть разница: в Армении Верховным главнокомандующим будет премьер-министр, в НКР – президент. А в смысле парламентаризма в Конституции НКР имеется довольно много преимуществ для НС НКР», - сказал премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян.

По поводу заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян сказал, что они еще в 1988 году знали, какие трудности ожидают их на международной арене. «Самое важное – реформы мы принимаем, в первую очередь, для себя, чтобы построить страну, где будет приятно жить»,- сказал он.

Как сказал премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян, он вспомнил, предъявляя паспорт, 1988 год, когда мечтал о паспорте. «Сегодня мы не только имеем паспорта, но и их наличием свидетельствуем о том, что мы имеем сформировавшееся государство, а страна идет путем конституционных реформ, с целью развития демократических ценностей»,- сказал он.

В НКР началось голосование на конституционном референдуме. Утром в 8:00 20-го февраля открылись избирательные участки, один из них – в Ереване, в постпредстве НКР, один - в ИТУ «Шуши». На участие в референдуме имеют право 102. 757 человек.

На избирательных участках будут работать 2.222 членов избирательных комиссий, 68% из них – беспартийные. За выборами будут наблюдать 104 международных наблюдателя из 30 стран, 103 местных наблюдателя, представители более 80 СМИ. Избирательные участки закроются в 20:00.