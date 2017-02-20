Большинство французов считают журналистов зависимыми от политиков

Большинство французов не склонны считать позицию журналистов в своей стране независимой и не подверженной влиянию политиков. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, таков главный вывод опроса общественного мнения, проведенного службой Odoxa.

Необходимость в подобном опросе возникла в результате все возрастающей роли СМИ в президентской гонке перед апрельскими выборами: журналисты активно влияют на рейтинги участников, в частности публикуя разоблачительные материалы о кандидатах от партий "Республиканцы" и "Национальный фронт" Франсуа Фийоне и Марин Ле Пен.

Как показало исследование, 60% французов считают журналистов своей страны "компетентными", их публикации называют "интересными" 57% опрошенных. В то же время 69% респондентов уверены в том, что журналисты не являются независимыми и поддаются давлению со стороны политиков.

При этом 66% уверены, что журналисты в принципе не способны сопротивляться экономическому давлению на них и идут на сделки с совестью ради денег. Более того, 48% французов уверены, что в стране сложилась "медиа-политическая" система, при которой журналисты и политики оказывают друг другу услуги - при этом респонденты уверены, что это не нормальная для демократической системы ситуация.

В то же время опрос указал на то, что подавляющее большинство французов - 74% - уверены в том, что если власти критикуют журналистов, "то это делается в основном для того, чтобы помешать публиковать направленную против них информацию".

Опрос был проведен 15-16 февраля через интернет на основе репрезентативной выборки в 1016 человек, представляющих группу населения в возрасте от 18 лет.







