В Турции задержан депутат прокурдской Демократической партии народов

В Турции по пути в аэропорт задержан депутат прокурдской Демократической партии народов Бехчет Йылдырым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос».

О своем задержании депутат прокурдской Демократической партии народов Бехчет Йылдырым сообщил на своей странице в Twitter.

Члену прокурдской Демократической партии народов Бехчет Йылдырыму предъявлено обвинение «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде», в «возбуждении ненависти и вражды», «проведении незаконных митингов и акций» и пр.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 12 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообшают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде».