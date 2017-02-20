Двум полицейским выдвинуто обвинение во взяточничестве

Шестерым человек, в том числе - двум полицейским, было выдвинуто обвинение во взятке за предоставление водительских прав человеку, который, по факту, не умеет водить машину. В ОСС Армении было проведено расследование по этому делу, в рамках которого выяснились все детали преступления, и шестерым человек, в том числе - двум полицейским, было выдвинуто обвинение во взятке за предоставление водительских прав человеку, который, по факту, не умеет водить машину. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Выяснилось, что гражданин Армении, житель Еревана Мовсес Манукян обратился к своему знакомому Жоре Черкезяну, который убедил его дать взятку полицейским чинам в размере 145.000 драмов при своем посредничестве, пообещав за это беспрепятственную сдачу экзамена и получение водительских прав. Мовсес Манукян сначала согласился, затем передумал и сообщил об этом в органы СНБ.

21.02.2016 обговоренная сумма была передана Мнаукяном Черкезяну, который через своего знакомого Ашота Хачатряна и водителя полицейской машины Арама Оганяна передал взятку сослуживцам учетно-экзаменационного отдела ДП Армении Геворгу Тадевосяну, который оставил деньги себе, и, пользуясь личными связями, организовал беспрепятственную сдачу экзамена на права для Манукяна. Несмотря на грубые ошибки при вождении, инспекторы Арман Арутюнян и Арутюн Григорян, злоупотребив служебным положением, незаконно поставили Манукяну положительные оценки. В результате Манукян получил водительские права категории «B» и «C».

С учетом общественной опасности данного преступления, всем участникам были выдвинуты соответствующие обвинения по разным статьям УК Армении. Дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру, для отправки его в суд.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.