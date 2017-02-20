Показатель экономической активности Армении увеличился на 6,5%

Показатель экономической активности Армении в январе 2017 года на 6,5% превысил показатель аналогичного периода прошлого года. По сообщению «Арменпресс», Национальная статистическая служба РА представила характеризующие социально-экономическую ситуацию в стране полученные предварительные основные макроэкономические показатели.

Спад отмечен лишь в строительной сфере. Объемы строительства, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, снизились на 5,3%. В сфере производства электроэнергии в январе 2017 года показатель увеличился на 13,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В текущем году объем предоставленных услуг (без торговли) вырос на 12,1%, по сравнению с январем прошлого года. А объем валовой сельскохозяйственной продукции увеличился на 0,2%.

Торговый оборот увеличился на 9,4%, составив 128 млрд 759,3 млн драмов. Объем промышленной продукции увеличился на 12,2%, по сравнению с январем 2016 года, составив 108 млрд 122,5 млн драмов.

Среднемесячная заработная плата возросла на 6,2% (188 572 драма).

Объемы внешнеторгового оборота, по сравнению с январем 2016 года, выросли на 45,5% (358,7 млн долларов), причем, экспорт увеличился на 35,4% (121,5 млн долларов), а импорт – на 51,4% (237,2 млн долларов).

Курс драма по отношению к доллару США в январе составил 486,01.

Все абсолютные показатели представлены по текущим ценам.