Глава ГСБПП Армении совершил рабочий визит в Ширакскую область: планируются качественные изменения

Начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении Ишхан Карапетян совершил рабочий визит в Ширакскую область для того, чтобы на месте обсудить работу местных структур ГСБПП и пограничного КПП Бавра, а также возможности увеличения потенциала.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Государственной службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства РА. В ходе встречи в Ширакском областном центре службы Карапетян представил принципы и подходы, исходящие из программы правительства РА и нацеленные на повышение эффективности механизмов и обеспечение безопасности продуктов питания.

Был обсужден процесс учета действующих в области операторов пищевой цепи с целью создания полной базы хозсубъектов, а также для определения приоритетных направлений деятельности программ с трехмесячной периодичностью и их представления Службе по отдельным отраслям.

“Нам многое предстоит сделать, важен вклад и плодотворная работа каждого из нас в деле достижения качественных изменений в сфере безопасности продуктов питания”, - заявил Карапетян.

На обсуждении присутствовал председатель Постоянной комиссии НС по вопросам сельского хозяйства и экологии Мартун Григорян, а также другие сотридники ГСБПП.