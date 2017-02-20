Кадастровые органы Армении и РФ подписали меморандум

Кадастровые органы Армении и РФ подписали 20-го февраля меморандум о взаимопонимании. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Госкадастра Мартин Саргсян.

По его словам, это станет основой для долгосрочного сотрудничества.

«Мы хотим осуществить с нашими российскими коллегами множество программ, осуществить обмен опытом, путем взаимных визитов»,- сказал председатель Госкадастра Мартин Саргсян.

Руководитель «Росреестра», замминистра по экономическому развитию РФ Виктория Абрамченко сказала, что они долго ждали подписания этого документа.

«Это, наверно, вторая страница в наших отношениях. Мы надеемся, что меморандум позволит обменяться лучшим накопленным опытом»,- сказала она.

Кадастровые органы Армении и РФ усиливают сотрудничество. Сегодня состоялось подписание меморандума по этому вопросу. С армянской стороны это сделал председатель Госкадастра Мартин Саргсян, с российской – руководитель «Росреестра», замминистра по экономическому развитию РФ Виктория Абрамченко.