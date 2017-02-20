Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Карен Карапетян призывает устанавливать солнечные панели


Премьер-министр Армении Карен Карапетян призывает устанавливать на домах и использовать в бизнесе солнечные панели. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр написал на своей страничке в соцсети Facebook.

Призываю всех устанавливать на своих домах и использовать в бизнесах солнечные панели. Мы создали такие условия, что просто было бы нелогично не воспользоваться солнечной энергетикой. В этом году правительство работает по многочисленным направлениям, чтобы добиться беспрецедентного роста в данной сфере ”, - написал Карен Карапетян.

В Армении уже установлены на домах или используются в бизнесе более 35 солнечных электростанций. Строятся еще две системные станции мощностью 453 кВт и 1 МВт.  В текущем году новый импульс получило и использование солнечных водонагревателей.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации