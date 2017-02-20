На Филиппинах жертвами ДТП с участием автобуса стали не менее 14 подростков

По меньшей мере 14 учащихся колледжа погибли в результате ДТП с участием туристического автобуса в филиппинской провинции Рисаль, сообщает информационный портал Inquirer.net со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, автобус, где на момент аварии находилось порядка 50 человек, врезался в электрический столб утром в понедельник. Предположительно, причиной аварии стал отказ тормозов. По данным портала, студенты направлялись в поход в населенный пункт Танай (Tanay) в провинции Рисаль.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по словам представителя местных властей Карлоса Инофре (Carlos Inofre), водитель, предположительно, потерял контроль над автобусом на достаточно высокой скорости и преднамеренно направил его в столб, чтобы остановить транспортное средство.

Как сообщает портал, среди жертв четыре девушки, все погибшие были учащимися одного из филиппинских колледжей. Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы. Водитель автобуса серьезно пострадал.

Ведется расследование инцидента. На место прибыли представители учебного заведения.

ФОТО: AFP / Jay Directo