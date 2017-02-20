Глава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в понедельник с визитом в Багдад и заверил, что США не покушаются на иракскую. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство The Associated Press.

Мэттис, как сообщается, попытался успокоить иракские власти и заявил, что Соединенные Штаты не намерены захватывать иракскую нефть. Ожидается, что он обсудит с иракским руководством тему борьбы против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Я думаю, что все мы здесь в этой комнате, все мы в Америке платим за нашу нефть и газ, и я уверен, что мы будем продолжать делать это в будущем," - сказал Мэттис сопровождающим его журналистам. - Мы в Ираке не для того, чтобы захватить чью-либо нефть."

Это - первая поездка Мэттиса в Ирак с момента его назначения на пост главы Пентагона. Визит Мэттиса совпал с активными действиями иракской армии по вытеснении боевиков ИГ ("Исламское государство" - запрещено в РФ) из западной части города Мосула.