Конституционный референдум в Арцахе проходит в спокойной обстановке. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян. «Ситуация, в общем, спокойная, выборы проходят в нормальном русле. Есть множество международных наблюдателей – из Южной Америки, Европы, Северной Америки и др. Все идет путем»,- сказал пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

Он добавил, что население проявляет активность, однако участие в референдуме в Арцахе станет более активным во второй половине дня.

«На данный момент, активность оценивается как нормальная. Не будем забывать, что сегодня в Арцахе праздничный день - 20-го февраля отмечается День возрождения Арцаха; по поводу этого люди сейчас отдыхают, а во второй половине дня придут сделать свой выбор. Так что, участие в референдуме в Арцахе станет более активным во второй половине дня»,- сказал пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

В НКР началось голосование на конституционном референдуме. Утром в 8:00 20-го февраля открылись избирательные участки, один из них – в Ереване, в постпредстве НКР, один - в ИТУ «Шуши». На участие в референдуме имеют право 102. 757 человек.

На избирательных участках будут работать 2.222 членов избирательных комиссий, 68% из них – беспартийные. За выборами будут наблюдать 104 международных наблюдателя из 30 стран, 103 местных наблюдателя, представители более 80 СМИ. Избирательные участки закроются в 20:0.