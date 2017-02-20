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В одном из домов Чамбарака возник пожар


В одном из домов на улице Маштоца в городе Чамбарак Гегаркуникской бласти Армении 20 февраля возник пожар.

 Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, на место происшествия выехал боевой расчет. Пожар был локализован в 11:13 часов, и полностью потушен – в 11:45 часов. В доме частично сгорели три комнаты вместе с имуществом (около 80 кв. м). 



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