В одном из домов Чамбарака возник пожар

В одном из домов на улице Маштоца в городе Чамбарак Гегаркуникской бласти Армении 20 февраля возник пожар.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, на место происшествия выехал боевой расчет. Пожар был локализован в 11:13 часов, и полностью потушен – в 11:45 часов. В доме частично сгорели три комнаты вместе с имуществом (около 80 кв. м).