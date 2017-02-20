Арцахцы продолжают оставаться знаменосцами демократии и свободы в регионе: Ашот Гулян

Арцахцы, как и 29 лет назад, продолжают оставаться знаменосцами демократии и свободы в регионе. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель НС НКР Ашот Гулян.

«Сегодня стабильность и безопасность в регионе нарушаются только с одной стороны – со стороны Азербайджана. Лучше бы Алиеву, когда он делает заявления, подумать с этой позиции»,- сказал председатель НС НКР Ашот Гулян.

Он подчеркнул, что построение государственности является последовательным процессом, который периодически нуждается в обновлении. «Именно с этим намерением мы начали процесс конституцонных реформ. Перемены коснутся всех областей – безопасности, построения демократических институтов; выйдя сегодня на улицу, я понял, что 29 лет назад арцахцы впервые в СССР подняли знамя свободы, и арцахцы, как и 29 лет назад, продолжают оставаться знаменосцами демократии и свободы в регионе. Это является обязывающей миссией»,- сказал председатель НС НКР Ашот Гулян.

В НКР началось голосование на конституционном референдуме. Утром в 8:00 20-го февраля открылись избирательные участки, один из них – в Ереване, в постпредстве НКР, один - в ИТУ «Шуши». На участие в референдуме имеют право 102. 757 человек.

На избирательных участках будут работать 2.222 членов избирательных комиссий, 68% из них – беспартийные. За выборами будут наблюдать 104 международных наблюдателя из 30 стран, 103 местных наблюдателя, представители более 80 СМИ. Избирательные участки закроются в 20:0.