Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", — говорится в сообщении.

Также президент распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Согласно указу, председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.