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Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве


Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", — говорится в сообщении.

Также президент распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Согласно указу, председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

 

 



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