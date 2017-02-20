Анджелина Джоли - о геноциде в Камбодже
Актриса дала эксклюзивное интервью Би-би-си накануне премьеры фильма "Сначала они убили моего отца", рассказа очевидца, в детстве наблюдавшего геноцид, устроенный красными кхмерами.
По словам Анджелины, фильм, в котором она выступила в качестве режиссера, призван помочь жителям Камбоджи открыто рассказать о глубоких травмах, полученных в тот период.
Во время геноцида в этой стране погибло около 2 миллионов человек.
Джоли, ставшая специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, впервые побывала в Камбодже еще в 2001 году во время съемок фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".
Позже она усыновила в Камбодже своего старшего сына, Мэддокса.
Мировая премьера фильма, созданного компанией Netflix, состоялась в храмовом комплексе Ангкор-Ват к северу от современного города Сиемреап, где снимались многие эпизоды фильма "Расхитительница гробниц".
На премьере вместе с Джоли и ее шестью детьми присутствовал король Камбоджи Нородом Сиамони, в 2005 году даровавший актрисе гражданство своей страны в знак признательности за работу фонда по охране окружающей среды, учредителем которого стала Джоли.
В этот день Джоли впервые появилась на публике после того, как в сентябре прошлого года подала на развод с Брэдом Питтом.