Анджелина Джоли - о геноциде в Камбодже

Представляя в Камбодже свой новый фильм, Анджелина Джоли заявила, что эта страна стала для нее "пробуждением", сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Актриса дала эксклюзивное интервью Би-би-си накануне премьеры фильма "Сначала они убили моего отца", рассказа очевидца, в детстве наблюдавшего геноцид, устроенный красными кхмерами.

По словам Анджелины, фильм, в котором она выступила в качестве режиссера, призван помочь жителям Камбоджи открыто рассказать о глубоких травмах, полученных в тот период.

Во время геноцида в этой стране погибло около 2 миллионов человек.

Джоли, ставшая специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, впервые побывала в Камбодже еще в 2001 году во время съемок фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

Позже она усыновила в Камбодже своего старшего сына, Мэддокса.

Мировая премьера фильма, созданного компанией Netflix, состоялась в храмовом комплексе Ангкор-Ват к северу от современного города Сиемреап, где снимались многие эпизоды фильма "Расхитительница гробниц".

На премьере вместе с Джоли и ее шестью детьми присутствовал король Камбоджи Нородом Сиамони, в 2005 году даровавший актрисе гражданство своей страны в знак признательности за работу фонда по охране окружающей среды, учредителем которого стала Джоли.

В этот день Джоли впервые появилась на публике после того, как в сентябре прошлого года подала на развод с Брэдом Питтом.