Граждане НКР активно участвуют в референдуме: международные наблюдатели довольны

На избирательном участке 3/8 в Степанакерте наблюдается большая активность избирателей. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала председатель избирательноой участовой комиссии Людмила Ованнисян.

«Наш участок посетили и международные наблюдатели, в частности, из Абхазии, которые констатировали, что голосование проходит в должной форме»,- сказала председатель избирательноой участовой комиссии Людмила Ованнисян.

Проводящая мониторинг представительница Абхазии Эмма Гамисония сказала, что голосование проходит на высоком уровне. «Сегодня – историческая эпоха в НКР. Мы посетили все районы НКР, и я могу сказать, что на избирательных участках наблюдается высокая активность. Думаю, в НКР имеется большой прогресс в смысле прав человека»,- сказала она.

В НКР началось голосование на конституционном референдуме. Утром в 8:00 20-го февраля открылись избирательные участки, один из них – в Ереване, в постпредстве НКР, один - в ИТУ «Шуши». На участие в референдуме имеют право 102. 757 человек.

На избирательных участках будут работать 2.222 членов избирательных комиссий, 68% из них – беспартийные. За выборами будут наблюдать 104 международных наблюдателя из 30 стран, 103 местных наблюдателя, представители более 80 СМИ. Избирательные участки закроются в 20:00.