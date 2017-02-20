Президента Филиппин обвинили в приказах ликвидировать преступников и оппонентов

Нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте, будучи мэром города Давао, приказывал членам так называемого отряда смерти расправляться с преступниками, за что они получали вознаграждения. С таким утверждением выступил бывший полицейский Артуро Ласканас на пресс-конференции в Сенате (верхняя палата парламента), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"За все те убийства, которые мы совершали в Давао... платил мэр Роди Дутерте", - приводит агентство Reuters слова отставного полицейского. По словам Ласканаса, Дутерте также отдавал распоряжения ликвидировать своих оппонентов. Как утверждал экс-полицейский, нынешний президент, будучи мэром, приказал устранить радиоведущего, отпускавшего в его адрес критические замечания.

В то же время Reuters отмечает, что в октябре прошлого года в ходе слушаний в Сенате Ласканас отрицал существование "отряда смерти". В свою очередь пресс-секретарь главы филиппинского государства Мартин Анданар в интервью телеканалу CNN Philippines назвал заявления Ласканаса "затяжной политической драмой" и попыткой критиков Дутерте "уничтожить его образ".

Сам действующий глава государства ранее заявлял, что, будучи мэром города Давао, лично убивал предполагаемых преступников с целью показать сотрудникам полиции пример того, что с криминальными элементами нужно расправляться жестко. По словам филиппинского лидера, в Давао он патрулировал улицы на мотоцикле в поисках "конфликтных ситуаций, чтобы иметь возможность убить". Филиппинские сенаторы отмечали, что из-за этих высказываний в отношении Дутерте может быть начата процедура импичмента.

Пост мэра Давао Дутерте занимал с 1988 по 1998, с 2001 по 2010 и с 2013 по 2016 гг.