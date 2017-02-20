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В одной из квартир по улице Алабяна произошло отравление угарным газом


В 00.30 20-го февраля  в отделении полиции Маштоцского района Еревана был получен сигнал из больницы о том, что в одной из квартир по улице Алабяна, дом 65 произошло отравление угарным газом: за медицинской помощью обратились трое граждан. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в 1.00 с того же адреса в больницу был доставлен еще один человек. Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что отравление угарным газом произошло в квартире номер 22 по адресу улица Алабяна, дом 65.

Ведется расследование.



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