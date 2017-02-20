Ованнес Габузян набрал 7 очков в розыгрыше шахматного «Кубка Фирдуси»
В проходящем в Иране розыгрыше шахматного «Кубка Фирдуси» состоялись встречи 10-го тура.
Как передает «Арменпресс», в 10-м туре армянские шахматисты Ованнес Габузян и Грайр Симонян одержали победу. После 10 туров в турнире лидируют набравшие по 8.5 очков представители РФ Максим Чигаев и Киргизии – Толоконтегин Семетей.
Грайр Симонян набрал 7.5 очков, а Ованнес Габузян - 7.
20-го февраля состоится заключительный тур розыгрыша шахматного «Кубка Фирдуси».
09:11, 20.02.2017
Предстоящие новости: 20.02.2017
09:48, 17.02.2017
Ереванский бестселлер 4/48: В рейтинговой таблице вновь лидирует «Портрет Дориана Грея»
- 13:29 СМИ: Китай намерен создать суперкомпьютер мощностью 1 эксафлопс в 2018 г.
- 13:22 СМИ узнали подробности новой версии указа Трампа по миграции
- 13:00 На Филиппинах жертвами ДТП с участием автобуса стали не менее 14 подростков
- 12:50 Глава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть
- 12:33 Участие в референдуме в Арцахе станет более активным во второй половине дня
- 12:24 Арцахцы продолжают оставаться знаменосцами демократии и свободы в регионе: Ашот Гулян
- 12:22 Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве
- 12:18 Анджелина Джоли - о геноциде в Камбодже
- 12:08 Пекин планирует к 2020 году использовать 57% мусора города для энергетики
- 12:04 Граждане НКР активно участвуют в референдуме: международные наблюдатели довольны
- 12:01 В одной из квартир по улице Алабяна произошло отравление угарным газом
- 12:00 Президента Филиппин обвинили в приказах ликвидировать преступников и оппонентов
- 11:57 Ованнес Габузян набрал 7 очков в розыгрыше шахматного «Кубка Фирдуси»
- 11:54 Председатель Европарламента озабочен ограничениями прав человека в Турции
- 11:41 SIPRI: США и РФ остаются крупнейшими экспортерами вооружений
- 11:08 Малайзия может 22 февраля объявить результаты вскрытия тела Ким Чен Нама
- 10:53 Личный телефон Гитлера ушел с молотка на аукционе за 243 тысячи долларов
- 10:44 Заруи Постанджян прекращает свое членство в партии «Наследие»
- 10:37 Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян обсудил с Pricewaterhouse Coopers Armenia вопросы привлечения в Армению инвестиций
- 10:34 Кандидат в президенты Эквадора Морено спел перед своими сторонниками
- 10:30 ООН: около 60 тыс. иракцев вернулись в места своего проживания в районе Мосула
- 10:24 С 24-го февраля со стороны Египта на территорию Армении проникнут теплые воздушные потоки
- 10:18 Азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения около 550 раз
- 10:15 И.о. президента Южной Кореи: Пхеньян должен соразмерно заплатить за смерть Ким Чен Нама
- 10:11 Тегеран и Пхеньян выступили за развитие экономического партнерства
- 10:02 Инвестиционная привлекательность Армении будет представлена 20-25 французским компаниям: Стартует бизнес-форум
- 10:01 Открылась дорога Берд-Чамбарак
- 09:59 В Женеве начинается подготовка к переговорам по Сирии0
- 09:53 Кадры нападения на Ким Чен Нама появились в сети
- 09:35 Бако Саакяна направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха
- 09:33 На дорогах Сюника - местами гололед
- 09:31 Делегация из Бельгии посетила НС Арцаха
- 09:17 В НКР началось голосование на конституционном референдуме
- 09:11 Предстоящие новости: 20.02.2017
- 19.02-16:39 Турция предложила США разместить наземные войска в Сирии
12:20, 13.02.2017
Просмотрели 886 раз Из Туркменистана в Армению: Армянка готова вернуться на родину в случае обеспечения постоянной работой
16:40, 18.02.2017
Просмотрели 754 раз Алиев на может увеличить возраст государства Азербайджан, впервые появившегося на карте мира 99 лет назад – Шаварш Кочарян
17:12, 14.02.2017
Просмотрели 728 раз В вопросе урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы кроме победы армян Арцаха не может быть иного решения: Шармазанов
21:18, 15.02.2017
Просмотрели 617 раз Шахин Мирзоев – об удручающей действительности Азербайджана
11:27, 17.02.2017
Просмотрели 573 раз Лариса Алавердян посоветовала сестре удерживаемого в Азербайджане узника- армянина обратиться в ЕСПЧ