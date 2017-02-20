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Ованнес Габузян набрал 7 очков в розыгрыше шахматного «Кубка Фирдуси»


В проходящем в Иране розыгрыше шахматного «Кубка Фирдуси» состоялись встречи 10-го тура.

Как передает «Арменпресс», в 10-м туре армянские шахматисты Ованнес Габузян и Грайр Симонян одержали победу. После 10 туров в турнире лидируют набравшие по 8.5 очков представители РФ Максим Чигаев и Киргизии – Толоконтегин Семетей.

Грайр Симонян набрал 7.5 очков, а Ованнес Габузян - 7.

20-го февраля состоится заключительный тур розыгрыша шахматного «Кубка Фирдуси».



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