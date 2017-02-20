Председатель Европарламента озабочен ограничениями прав человека в Турции

Председатель Европарламента Антонио Таяни призвал Турцию уважать правила ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство BBC.

Отвечая на вопрос, может ли Турция стать членом ЕС, председатель Европарламента Антонио Таяни сказал, что высоко оценивает роль Турции в вопросе беженцев. Вместе с тем, он выразил озабоченность ограничениями прав человека в Турции. «Некоторые предпочтения Турции последнего времени вызывают озабоченность: прежде всего, надо соблюдать свободу доступа к информации. Турция является для нас дружественной страной, однако Турция должна уважать правила ЕС»,- сказал председатель Европарламента Антонио Таяни.