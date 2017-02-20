SIPRI: США и РФ остаются крупнейшими экспортерами вооружений

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной доклад о мировой торговле оружием. В нем отмечается, что крупнейшими экспортерами в этой области в период с 2012 по 2016 г. оставались США и Россия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На долю крупнейших поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии пришлось 74% от общего объема продаж вооружений, на долю вместе взятых США и России - 56%.

Согласно приводимым в документе данным, с 2004 г. объем продаж в мире неуклонно рос и в 2012-2016 гг. увеличился по сравнению с 2007-2011 гг. на 8,4%. При этом последняя пятилетка ознаменовалась самыми высокими показателями за все время с момента окончания холодной войны.

Авторы доклада отмечают рост военных поставок в Азию, Океанию, на Ближний Восток и некоторое их сокращение в Европу, обе Америки и Африку. Объем поставок в Азию и Океанию возрос на 7,7% с 2007-2011 гг. по 2012-2016 гг. и составил 43% мирового экспорта.

Российский экспорт

В 2012-2016 гг. доля России составила 23% от глобального экспорта вооружений. 70% этого объема были поставлены в четыре страны: Индию, Вьетнам, Китай и Алжир.

В 2012-2016 гг. по сравнению с 2007-2011 гг. российский военный экспорт увеличился на 4,7%. Несмотря на то, что объемы поставок в 2016-м были выше, чем в два предыдущих года, общие показатели существенно уступали пиковым величинам 2011-2013 гг. и больше соответствовали уровню 2007-2010 гг..

Что касается распределения по регионам, то в 2012-2016 гг. на Азию и Океанию пришлось 68% российского экспорта, Африку - 12%, Ближний Восток - 8,1%, Европу - 5,9%.

В последнюю пятилетку технику из РФ покупали 50 стран. Основная часть экспортного объема пришлась на небольшую группу государств: Индию (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%) и Алжир (10%). Кроме этих стран, среди покупателей российского оружия авторы доклада выделяют Азербайджан (4%) и Венесуэлу (5%).

Крупнейшие экспортеры

В 2012-2016 гг. первое место в группе поставщиков по-прежнему удерживали США, которые в этот период увеличили объем военного экспорта по сравнению с 2007-2011 гг. на 21%. Почти половина всего объема отправлялась на Ближний Восток.

"США поставляют основные вооружения по меньшей мере в 100 государств, что намного больше, чем в случае с любыми другими экспортерами. Значительная доля американских поставок пришлась как на ударные самолеты с крылатыми ракетами и другими высокоточными средствами поражения, так и на противовоздушные и противоракетные системы последнего поколения", - отмечает директор программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Од Флёран.

Доля Китая в мировой торговле вооружениями увеличилась с 3,8% в 2007-2011 гг. до 6,2% в 2012-2016 гг.. Сейчас страна прочно вошла в число основных поставщиков военной техники наравне с Францией и Германией, на которые приходятся 6% и 5,6%, соответственно.

Азиатские страны продолжают наращивать арсеналы

Крупнейшими импортерами в 2012-2016 гг. стали Индия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Алжир. На их долю пришлось 34% закупок оружия.

На первом месте стоит Индия с 13% от мирового объема военных поставок. В период 2007-2011 и 2012-2016 гг. прирост здесь оказался равным 43%. В 2012-2016 гг. страна в этой области обошла ближайших региональных конкурентов - Китай и Пакистан.

В Юго-Восточной Азии импорт вооружений в период с 2007-2011 гг. по 2012-2016 гг. увеличился на 6,2%. Большой скачок совершил Вьетнам, поднявшись с 29-го места в 2007-2011 гг. на 10-е в 2012-2016 гг.. Рост его закупок составил 202%.

Старший научный сотрудник SIPRI Симон Виземан отмечает, что в условиях отсутствия региональных средств контроля за военными поставками азиатские государства продолжают наращивать свои арсеналы.

"В то время как Китай увеличивает свои возможности по замещению импорта собственной продукцией, Индия продолжает оставаться в зависимости от готовых к немедленным поставкам многочисленных военных производителей, включая Россию, США, страны Европы, Израиль и Южную Корею", - полагает эксперт.

Ближний Восток

В странах Ближнего Востока с 2007-2011 гг. по 2012-2016 гг. импортные закупки возросли на 86%, и на них приходилось 29% от общего объема мировой торговли вооружениями. За этот отрезок времени Саудовская Аравия заняла вторую строчку в мировом рейтинге покупателей, а рост ее импорта за последние пять лет составил 212% по сравнению с 2007-2011 гг..

Катар нарастил военные закупки на 245%. Остальные государства региона, пусть и несколько меньше, но столь же серьезно прибавили на этом направлении.

"В последние пять лет большинство стран Ближнего Востока, все более активно стремясь к обретению современного военного потенциала, обращались главным образом к США и Европе. Несмотря на низкие цены на нефть, государства региона в 2016 году продолжали наращивать военный импорт, рассматривая это как основополагающий инструмент при подходе к конфликтам и региональной напряженности", - подчеркивает один из авторов доклада, старший научный сотрудник SIPRI Питер Виземан.

СНГ и Европа

Особо в докладе отмечается военный импорт Азербайджана и Армении с учетом существенной разницы в объемах. В 2012-2016 гг. азербайджанские закупки оружия оказались больше армянских в 20 раз.

В европейских странах военный импорт снизился в период с 2007-2011 гг. по 2012-2016 гг. на 36% и составил 11% в общемировом показателе. Однако в 2012-2016 гг. начались поставки туда новых ударных самолетов в соответствии с заключенными ранее крупными контрактами, что с учетом поставок других вооружений должно уже в ближайшем будущем существенно увеличить денежное выражение закупочных объемов.

Среди других заметных в этой области достижений авторы доклада упоминают первое место Алжира по объему военного импорта в североафриканском регионе: на его долю приходится 46%.