Малайзия может 22 февраля объявить результаты вскрытия тела Ким Чен Нама

Результаты вскрытия тела Ким Чен Нама, скончавшегося 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, могут быть опубликованы уже 22 февраля. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам.

"Это нормальный период для завершения аутопсии", - сказал он журналистам.

Правительство Малайзии также, как сообщается, дало две недели родственникам Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, для того, чтобы прибыть в страну и оказать помощь в проведении дальнейшего расследования, в том числе на генетическом уровне.

Посольство КНДР в Малайзии ранее требовало не проводить вскрытие без его участия. Оно также добивается выдачи тела Ким Чен Нама.

Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани малайзийской столицы и скончался по пути в больницу.







